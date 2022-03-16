Так, правительство Камчатского края выделит 300 млн рублей на поддержку местного бизнеса: 200 млн рублей из них будут направлены на субсидии, еще 100 млн рублей — на займы предприятиям. Средства можно потратить на покрытие кассовых разрывов, обеспечение поставок продуктов питания и товаров первой необходимости, поддержку приоритетных отраслей, таких как туризм и сельское хозяйство, сообщает пресс-служба правительства края.

В свою очередь правительство Хабаровского края будет предоставлять фермерам и сельхозпроизводителям земельные участки в сезонную аренду, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Поручаю Минимуществу, Минсельхозу и районам края подготовить необходимый правовой механизм для выделения земли под овощи и картофель сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам в краткосрочную аренду — на сезон. Кроме того, мы готовы выделять участки для огородничества дачникам, которые постоянно страдают от паводков. Всем, кто желает, и не только на левом берегу Амура", — отметил Дегтярев.

Он также добавил, что необходимо провести инвентаризацию организаций, которые занимаются продажей семян в розницу, и проработать с ними замену поставщиков в перспективе, если в этом есть необходимость.

В Амурской области Центр кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП) с учетом непростых экономических условий решил не повышать ставки по льготным займам. По информации Минэкономразвития региона, процентные ставки зафиксированы в пределах от 1% до 9,5% годовых. Ранее центр ориентировал максимальные ставки по программам микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан на ключевую ставку ЦБ РФ, которая недавно повысилась до 20%. В Приамурье также начал работу единый ситуационный центр для оказания поддержки предпринимателям в условиях санкций.

Кроме того, по данным профильного министерства, будет актуализирован список системообразующих предприятий, имеющих значение для экономики Амурской области. Первоначальный перечень был составлен в период карантинных ограничений, в него попали 67 предприятий в девяти основных отраслях.

В Приамурье работает программа прямой финансовой поддержки. Предприниматели могут получить субсидии на приобретение оборудования, ремонт помещений, на возмещение первоначального взноса по лизингу, предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредитам, начинающим предпринимателям — гранты. На эти цели из областного бюджета выделено 40 млн рублей. В Минэкономразвития уточнили, что просчитывается возможность кратного увеличения данной суммы, а также расширения направлений субсидирования.

Правительство Сахалинской области планирует увеличить ставки субсидий на приобретение минеральных удобрений из-за удвоения цен на этом рынке, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также сахалинские власти поддержат предпринимателей, обеспечивающих островной регион продовольствием. На эти цели будет направлено 3 млрд рублей: увеличены субсидии на приобретение комбикормов и техники, содержание крупного рогатого скота, возмещение процентной ставки по кредитам.

"Сахалинское правительство приняло решение поддержать островных застройщиков на фоне существенного роста цен на строительные материалы — были повышены лимиты на стоимость государственных контрактов. В первую очередь пересчет предусмотрен на строительство жилых домов по программе переселения из аварийного фонда и социально значимых объектов", — говорится в сообщении.

Правительство Чукотской области также приняло ряд решений. Они касаются исключения требования об отсутствии задолженности по налогам и сборам по всем мерам прямой финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), удвоения размера гранта начинающим предпринимателям на создание бизнеса, расширения поддержки по возмещению уплаченных процентов по "северному завозу" — в этом году в перечень товаров включили промышленную группу.

Кроме того, с 3 марта установлены фиксированные ставки на займы микрокредитной компании Чукотки по всем продуктам для МСП и самозанятых. Также для сферы розничной торговли на закупку потребительских товаров будет действовать кредит под 1% годовых с возможностью рефинансирования действующих кредитов.

В Приморском и Забайкальском краях, республике Бурятия и Еврейской автономной области власти пока прорабатывают региональные меры поддержки предпринимателей. Так, например, в Забайкальском крае работает штаб, который обсуждает отсрочку уплаты налогов за 2021 год, а также отмену или отсрочку маркировки товаров и отмену изъятия оборудования на таможне, которое задекларировано с ошибками.

Как сообщалось, Госдума приняла уже два пакета мер по поддержке экономики в условиях санкций. Так, в первом пакете речь идет о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса по различным отсрочкам, в том числе по уплате налогов, о сокращении количества проверок, сроках проведения проверок, упрощении разрешительных и лицензионных процедур. Среди принятых мер во втором пакете — поправки в Бюджетный кодекс, налоговые льготы, поддержка гражданской авиации и строительной отрасли, поддержание финансовой стабильности.