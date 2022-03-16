«Сейчас активно развивается иммиграционный туризм: у нас много запросов поступает именно на проживание long stay в отелях. Переждать кризис на полгода-год, до нормализации ситуации. Мы развиваем этот тип продукта и аренду недвижимости за рубежом», — рассказали в пресс-службе компании.

Как отметили в Space Travel, продажи поездок за рубеж после 24 февраля упали на 80% в зависимости от направления, но некоторые состоятельные туристы выбирают туры с длительным проживанием. «Их продажи не носят массовый характер, но такие запросы есть», — пояснили в компании.

Среди наиболее популярных направлений – Турция, Дубай, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий.