"Корпорация передала ООО "Сэйвер-М" земельный участок общей площадью 4 гектара. Резидент заявляет о реализации проекта в пятилетний срок с общим объёмом инвестиций более 500 млн рублей", — говорится в сообщении.

Туристический комплекс будет расположен в селе Мичурино Дербентского района.

Согласно проекту, центральным звеном проекта станет аквапарк с сетью бассейнов для взрослых и детей. Кроме того, планируется возведение шести гостевых коттеджей типа таунхаус, двух фудкортов на 340 посадочных мест, автопарковка на 106 машиномест, а также детские, спортивные площадки, инженерные сооружения и прочие малые архитектурные формы.

"Это позволит притянуть больший поток туристов и послужит позитивным драйвером для потенциальных инвесторов к созданию подобных объектов на территории инвестиционной площадки и благотворно скажется на рекреационном профиле Дагестана на внутреннем туристическом рынке России", — приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Корпорация развития Дагестана" Гимбата Гимбатова.

Отмечается, ООО "Сэйвер-М" уже реализовало туристический проект на смежной территории инвестиционной площадки: построены первое здание гостиничного блока на 60 койкомест, здание столовой, размещена спортивно-развлекательная инфраструктура. Территория комплекса благоустроена зелёными насаждениями.