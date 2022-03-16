"Часть отелей начали с нами переговоры. Они говорят, что не могут гарантировать стоимость питания, которая была заложена с 2021 года на 2022, поэтому предлагают нам продавать размещение без питания, так как оно не подорожает. А питание туристы оплатят по факту по прибытии", — рассказал он.

Как пояснил Ромашкин, в тех отелях, где прежде туристам предлагалось трехразовое питание, останется завтрак, а за обед и ужин турист сможет доплатить в самом отеле либо воспользоваться кафе и ресторанами на курорте. По его словам, такая политика позволит отелям не повышать цены сейчас. "Мы с отельерами обсуждаем такую возможность, к окончательному решению еще не пришли. Нам самим эта идея не очень нравится и туристам она тоже вряд ли понравится, так как многие отели расположены далеко от центра курортов и соответственно точек общепита. Мы убеждаем отели этого не делать", — подчеркнул эксперт.

По его словам, хотя продукты питания дорожают, отельеры пока не делают резких движений, "потому что хотят преодолеть эту ценовую пропасть одним рывком. То есть они не могут поднимать цены по 1% в неделю, они хотят дождаться стабилизации ситуации. Продажи сейчас не очень большие, поэтому они мало что теряют".

Ромашкин добавил, что спрос на туры по России упал после начала спецоперации на Украине на 50%. 15 марта, в первый день продаж по акции кешбэка, он вновь начал расти, но неясно, как долго это продлится. Ранее эксперт сообщил, что если спрос на отдых будет высоким, а продукты продолжат дорожать, то рост стоимости отдыха на российских курортах составит не менее 20-30% по сравнению с 2021 годом.

Ростуризм 15 марта возобновил программу кешбэка на туры по России. В ее рамках россияне могут купить туры и размещение в отелях со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей.