"Решение принято в целях снижения социально-политической напряженности, а также в соответствии с Федеральными законами "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", "О животном мире" и приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ "Об утверждении Правил охоты", — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Гладков 14 марта.

Сроки летне-осенней охоты в 2022 году остаются прежними в соответствии с постановлением губернатора Белгородской области от 5 марта 2022 года № 24 "О введении ограничений охоты на территории охотничьих угодий Белгородской области".

Ранее этим же постановлением сроки весенней охоты на пернатую дичь были установлены на вальдшнепа — с 1 по 10 апреля, на гуся и селезней уток — с 5 по 14 апреля в южной зоне области и с 10 по 19 апреля в северной зоне области, на селезней уток с использование живых подсадных уток — с 19 марта по 19 апреля.

Как сообщалось, на территории Белгородской области, приграничной с Украиной, 24 февраля были зафиксированы случаи разрушений строений в результате обстрелов со стороны Украины. Жертв нет.

Позднее власти уточнили информацию о повреждении более 40 домов в Белгороде и Белгородском районе: 38 жилых домов требуют ремонта, еще 5 домов, получивших критические повреждения, будут снесены и отстроены заново. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода.