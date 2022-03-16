Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Гладков 14 марта.
Сроки летне-осенней охоты в 2022 году остаются прежними в соответствии с постановлением губернатора Белгородской области от 5 марта 2022 года № 24 "О введении ограничений охоты на территории охотничьих угодий Белгородской области".
Ранее этим же постановлением сроки весенней охоты на пернатую дичь были установлены на вальдшнепа — с 1 по 10 апреля, на гуся и селезней уток — с 5 по 14 апреля в южной зоне области и с 10 по 19 апреля в северной зоне области, на селезней уток с использование живых подсадных уток — с 19 марта по 19 апреля.
Как сообщалось, на территории Белгородской области, приграничной с Украиной, 24 февраля были зафиксированы случаи разрушений строений в результате обстрелов со стороны Украины. Жертв нет.
Позднее власти уточнили информацию о повреждении более 40 домов в Белгороде и Белгородском районе: 38 жилых домов требуют ремонта, еще 5 домов, получивших критические повреждения, будут снесены и отстроены заново. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода.