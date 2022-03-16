Апарт-отель "Сокрома Гипербореи" разместится в историческом здании 1935 года постройки и будет соответствовать 3*.

"Для размещения отеля на 45 студий со спальной зоной, небольшой гостиной, санузлом и мини-кухней со всем необходимым инвестор проведет реконструкцию двухэтажного здания, увеличив его площадь до 1408 кв.м", — сообщают в министерстве.

Планируется, что апарт-отель начнет работать к горнолыжному сезону в Хибинах 2022-2023 года. Единовременно в нем можно будет разместить до 90 человек.

Инвестпроект получил статус резидента Арктической зоны РФ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сокрома недвижимость" было зарегистрировано в 2014 году. Изначально компания называлась "Центр решений майндводс", впоследствии была переименована. В 2021 году компания сменила местонахождение с Санкт-Петербурга на Кировск. Учредителем и генеральным директором является Дарья Ковалевская.

По данным из открытых источников, Ковалевская — владелец сети отелей и апартов Sokroma Hotels and Aparts (апарт-отели в Санкт-Петербурге и Владимире), возглавляет комитет по туризму Санкт-Петербургского отделения "Опоры России".

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро").

При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Основными горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах насчитывает около 200 дней и считается самым продолжительным в России.