"Ранее самой длинной лестницей в России называли Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде. Теперь этот статус законно принадлежит нам. В январе мы подали заявку на регистрацию рекорда, подготовили все необходимые документы, видео. Гордимся нашим проектом. Приглашаем красноярцев и гостей города посетить этот объект", — цитирует пресс-служба директора Туристского информационного центра края Алену Кочанову.

Лестницу открыли для туристов 1 декабря 2021 года. Объект состоит из 1 тыс. 683 ступеней, которые ведут на Торгашинский хребет. Общая длина маршрута составляет 1 тыс. 200 метров, а перепад высот — 240 метров. Подъем на вершину занимает примерно 40 минут, спуск — 20.

Объект соединил две достопримечательности Красноярска в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп — Торгашинский хребет и национальный парк "Красноярские Столбы".

У лестницы три видовых пролета и подсветка, которая включается с наступлением темноты. На вершине хребта есть зона отдыха, на нижней площадке находятся карта пешеходных маршрутов, скамейки.

За несколько месяцев здесь побывали более 100 тыс. красноярцев и гостей города.