"Ведомство (после введения санкций к РФ — ИФ) скорректировало свои планы на 2022 год. Разрабатываются меры поддержки, направленные на сохранение предприятий авиатранспортной отрасли с учетом антикризисного опыта 2020 года", — сказано в сообщении.

Какие именно меры поддержки отрасли будут предложены, не уточняется.

В 2020 году, когда мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом из-за COVID-19, ряд российских авиапредприятий попали в список системообразующих, открыв для себя доступ к отсрочке по налогам, льготным кредитам и госгарантиям. Для перевозчиков Росавиация почти сразу снизила, а в некоторых случаях отменила аэронавигационные сборы.

Кроме того, для поддержки авиакомпаний правительство выделило из резервного фонда более 20 млрд руб., которые можно было направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки самолетов. В том числе 7,9 млрд руб. достались группе "Аэрофлот". Со схожим принципом распределения субсидии в размере 10,9 млрд руб. были выделены аэропортам.

"Аэрофлот" также получил адресную господдержку. В ходе проведенной допэмиссии РФ выкупила на средства Фонда национального благосостояния акции компании на 50 млрд руб. Еще около 30 млрд руб. компания привлекла в рамках рыночной части SPO — при этом якорными инвесторами выступили подконтрольный государству РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока, акции на 5 млрд руб. приобрел государственный же ВТБ.