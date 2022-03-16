"В этом году свои туристские предложения на международной выставке представляют 13 туроператоров, представители гостиниц и туристско-рекреационного комплекса, и для каждого из них предусмотрены отдельные стойки", — сказал Мерданов.

По его словам, свою уникальные работы представляют мастера с разных промысловых уголков региона.

"Кроме того, мы пригласили мастеров народных художественных промыслов из разных сел республики по самым различным направлениям. Это унцукульские изделия с орнаментальной насечкой, балхарская керамика, ковры и ковровые изделия. Они будут демонстрировать свои умения и навыки посетителям выставки", — отметил министр.

Второй день выставки для Дагестана станет еще более насыщенным, так как весь день будет посвящен ему.

"Сегодня будет объявлен день Дагестана. У нас запланирован гастрономический стол. Будем показывать наши кулинарные изыски. Программа очень насыщенная. Планируем также презентовать программу развития Дербента", — сказал Мерданов.

Он подчеркнул, что в этом году наиболее перспективными и приоритетными направлениями развития в туристической отрасли республики станут этнотуризм, горные маршруты, где гости смогут ознакомиться с местным укладом жизни горцев, в суровых условиях, и посмотреть природные достопримечательности и, конечно, пляжный, морской отдых.

Международная туристическая выставка MITT стартовала в столичном центре «Крокус-Экспы» 15 марта. Это самая крупная выставка России, посвященная туризму. Площадка позволяет регионам России, а также туристическим компаниям со всего мира представить свои продукты и услуги на российском рынке. Участники выставки обмениваются опытом, подписывают соглашения о взаимодействии по различным направлениям. Посетители могут познакомиться с туристическими направлениями в России и за рубежом.