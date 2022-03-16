"Авиакомпания "Якутия"" является крупнейшим оператором данного типа воздушных судов на Дальнем Востоке. В связи с этим необходимо создать центр технического обслуживания SSJ-100 с созданием резерва запасных частей и расходных материалов", — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в парке "Якутии" в настоящее время четыре SSJ-100, по данным самой авиакомпании — пять.

В октябре 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пригрозил авиакомпании "Якутия" изъятием SSJ100 из-за проблем с их обслуживанием. "К сожалению, мы на протяжении нескольких лет получаем негативный опыт, связанный с тем, что-либо это менеджмент, либо по еще каким-то причинам, но обслуживание самолетов не осуществляется своевременно", — заявлял министр.

Он обращал внимание региона на то, что необходимо либо подписать контракты жизненного цикла, либо чтобы местная авиационно-техническая база своевременно обеспечивала закупку запчастей, имела соглашение о сопровождении самолетов.

В свою очередь ГТЛК была готова "приступить к дефолтному сценарию взаимодействия, предусматривающему прекращение отношений с компанией "Якутия" и изъятие воздушных судов".

Сама авиакомпания объясняла эти проблемы сложной логистикой и стоимостью запчастей, а также COVID-кризисом авиаотрасли.

В сентябре из-за претензий властей к работе "Якутии" лишился своего поста гендиректор авиакомпании Владимир Горбунов.

АК "Якутия" контролируется Минимущества республики, базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, парк компании состоит из 12 самолетов: четырех SSJ100, такого же количества Boeing-737 и Bombardier DHC-8.

В 2020 году "Якутия" перевезла 499 тыс. человек, что на 70% меньше показателя "доковидного" 2019 года.