В год празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого у посетителей будет возможность познакомиться с уникальным архитектурно-мемориальным памятником — первой официальной резиденцией императора в Петербурге.

Визит в Зимний дворец Петра I позволит "спуститься в глубь веков", чтобы, оказавшись на уровне мостовых начала XVIII века, увидеть сохранившиеся под зданием Эрмитажного театра помещения царской резиденции.

Петербуржцы смогут осмотреть парадный двор с просторной обходной галереей, хозяйственные погреба, личные комнаты царя — Токарню, Кабинет, Столовую, где воссоздана типичная для петровского времени обстановка.

Среди разнообразных предметов, характерных для быта эпохи, представлено много собственных вещей царя. В бывшей Кордегардии можно увидеть уникальный экспонат — знаменитую "Восковую персону Петра I" — точное скульптурное изображение царя, выполненное после его смерти придворным мастером Карлом Растрелли. Посетить экспозицию можно только в составе экскурсионных групп по сеансам.

Зимний дворец Петра I, расположенный на набережной Невы у Зимней канавки, был закрыт для посещения в начале феврале по эпидемиологическим показаниям.