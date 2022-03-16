"Порядка 9 тыс. из них – это те туристы, у которых были обратные билеты, но рейсы не состоялись. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде. Также наши самостоятельные туристы есть в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах, и в ряде других стран", — говорится в сообщении.

Как напоминают в Ростуризме, «Аэрофлот» анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта – из Стамбула и с Пхукета. Также запланированы вылеты 17 марта из Дубая, 18 марта – из Бангкока и 19 марта из Виктории. Воспользоваться этими рейсами без дополнительной платы смогут пассажиры «Аэрофлота», у которых на руках есть билеты «туда – обратно», перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась. Пассажирам других авиакомпаний необходимо уточнить о возможностях и условиях перелета этими рейсами у своих первоначальных перевозчиков.

"Кроме того, Ростуризм совместно с туроператорами при наличии свободных кресел по возможности организовывают вывоз самостоятельных туристов чартерными рейсами. Еще ряд специальных рейсов сейчас согласовывается"», — добавили в ведомстве.

Россияне, испытывающие сложности с возвращением в Россию после 24 февраля, начиная с 5 марта могут заполонить форму на портале госуслуг, запущенную Ростуризмом и Минцифры. Через форму можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете.