«На сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов – это порядка 75 тыс. человек. Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тыс. организованных туристов. Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны. Больше всего организованных туристов на текущий момент находится в Египте, Турции, ОАЭ и Доминикане, а также во Вьетнаме и в Таиланде. Небольшое количество есть и в других странах», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, сейчас согласовываются чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама.

«К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолетов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки. Тем не менее, такая работа ведется в круглосуточном режиме Минтрансом, Росавиацией, МИД и нами совместно с туроператорами и авиакомпаниями», — пояснили в ведомстве.

По его данным, в период ожидания обратных вылетов туроператоры размещают своих туристов в отелях и помогают им решать возникающие вопросы, включая продление легального нахождения в стране