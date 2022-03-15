«Путешественники, въезжающие или вылетающие с Мальдивских островов, должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья через портал Imuga в течение 48 часов до поездки. С 14 марта непривитым туристам для посещения страны не нужно сдавать ПЦР-тест, однако тестирование перед отъездом с Мальдив сохраняется», — пишет издание.

Как отмечает портал, непривитые туристы могут заселяться только в отели и гостевые дома, в которых не менее 95% персонала вакцинированы.

Кроме того, им по-прежнему требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до отъезда с Мальдивских островов.

В свою очередь, вакцинированные туристы могут бронировать любые объекты размещения на курортах архипелага.

Как сообщает Raajje, для путешествия по разным островам с ночевками потребуется одобрение Минтуризма Мальдив не менее чем за два дня до поездки.

В начале марта Мальдивы перестали требовать ПЦР-тесты по прибытии, а также при выезде с локальных островов у вакцинированных туристов. Российская вакцина «Спутник V» одобрена на Мальдивах. После второй дозы прививки до въезда должно пройти не менее 14 дней.