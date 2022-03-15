"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановлении действия межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, которое действует с 1999 года. Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолётов в госреестре РФ и снять риски для пассажирских авиаперевозок", — сказано в сообщении.

Согласно распоряжению, МИД России направит бермудской стороне письменное уведомление о приостановке действия соглашения.

"Решение принято в связи с действиями авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолетов, — отметили в правительстве. — Перевод самолетов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.

В конце прошлой недели управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Санкции в отношении РФ ограничили способность BCAA осуществлять надзор за безопасностью полетов российских судов, говорилось в сообщении. В связи с этим регулятор "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов".

Всего в России сейчас эксплуатируются 1,367 тыс. воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщали ранее в Минтрансе РФ. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.