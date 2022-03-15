«Национализировав самолеты, которые сейчас были в РФ в лизинге, Европейская авиационная ассоциация аннулировала все лицензии России – это означает, что вылет за границу теперь этих самолетов стал технически невозможен. Они, грубо говоря, выведены из международного авиационного потока. И если мы хотим сохранить турпотоки в Турцию, азиатские страны, которые сейчас открываются, то нам нужно открывать небо для их авиакомпаний и разрешать здесь осуществлять им свою операционную деятельность без ограничений на внутренние и внешние полеты, пока наша авиация будет вставать с колен», — сказал он во время пресс-конференции на туристической выставке MITT.

Как отметил эксперт, еще одной проблемой стала нехватка комплектующих для самолетов, а также обновление бортовых систем, которые происходят на международных платформах.

«По прогнозам авиационных экспертов, минимум 10 лет потребуется на ввод и эксплуатацию дальнемагистральных самолетов, которых сейчас нет. Безусловно, страны, которые не прерывали с Россией отношения, смогут какое-то время поставлять комплектующие – с этим проблема пока не выглядит так страшно. Но мы видим, что западные страны делают все, чтобы был максимально затруднен обход санкций, особенно в этой отрасли», — пояснил Мурадян.

Он добавил, что обновление ПО, сертификация летных центров России стала проблемой также и для летного состава, поскольку тренажеры потеряли сертификацию.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.