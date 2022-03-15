"В заведениях общественного питания курорта Сочи постепенно обновляют меню. Это связано не только со сменой сезонных продуктов, но и с программой импортозамещения. Повара готовят новые блюда, меняется рецептура, находятся аналоги зарубежных продуктов", — сказал журналистам начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Кирилл Ярыш во вторник.

Он отметил, что на территории города представлены более 1,8 тыс. заведений европейской, кавказской, грузинской, паназиатской, русской, итальянской, средиземноморской, немецкой, японской и других кухонь. "В условиях импортозамещения предприятиям общественного питания необходимо искать отечественных поставщиков. В Сочи производится широкий спектр сельскохозяйственной продукции. Большой ассортимент этих товаров представлен на городских ярмарках", — подчеркнул начальник.

По его словам, только в Сочи пять крупных предприятий, которые занимаются плодоовощеводством.

Кроме этого, на курорте работает известный, один из самых крупных в стране, племенной форелеводческий завод "Адлер", который разводит ценные породы рыб: форель, лосось, осетровые.

Также в Сочи налажено производство чая, винной продукции.

"Адлерская птицефабрика занимается разведением сельскохозяйственной птицы и реализацией куриного яйца. Действует более 10 предприятий, занимающихся рыболовством. В частном секторе насчитывается более 23 тыс. личных подсобных и 60 фермерских хозяйств", — сказал Ярош.

По его словам, все сочинские предприятия могут осуществлять поставки в рестораны города и имеют возможности увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции.