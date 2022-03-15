«У нас остались банки, которые не столкнулись с санкциями, но отключение системы SWIFT привело к тому, что деньги не доходят в зарубежные страны. Это Мальдивы и Сейшелы. Деньги ходят по странам, клиенты не понимают, почему они не доходят», — рассказал он во время пресс-конференции на туристической выставке MITT.

По его мнению, туроператорам надо переходить на прямые финансовые отношения с банками, исключая систему банков-корреспондентов.

Также эксперт отметил серьезную проблему из-за невозможности получить наличные средства в валюте, чтобы вылететь за границу.

«Исчезновение валютной массы у населения препятствует поездкам за границу. Если убрать Турцию и Египет, то премиальные отели в зарубежных странах чаще работают на завтраках, а лимит на снятие валюты ограничивает возможности туриста. Покупка валюты сейчас максимально затруднена и нежелательна, а чтобы поддерживать привычный уровень жизни ее придется менять», — пояснил Мурадян.

По словам эксперта, с платежной системой «Мир» сейчас стабильно работать можно только в пределах СНГ, а Китай не спешит заходить на российский рынок с UnionPay.

Как отметил Мурадян, разумным выходом из этой сложной финансовой ситуации может стать введение прямых банковских платежей и использование рубля как международной валюты.

Ранее ЦБ объявил о временном порядке выдачи валюты за наличные, с валютных вкладов и счетов – до $10 тысяч в наличной валюте. Правило действует полгода, с 9 марта по 9 сентября 2022 года.