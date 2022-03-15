Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, он ожидает падения квартальной выручки на 8-10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года вместо ранее прогнозировавшегося снижения на 10-15%.

Загруженность кресел Southwest, как ожидается, составит 75-80% против консенсус-прогноза аналитиков FactSet в 78,8%. Расходы на топливо в расчете на галлон прогнозируются в диапазоне $2,25-2,35.

"Улучшение прогноза выручки на первый квартал 2022 года напрямую связано с более сильными, чем ожидалось, темпами бронирования, а также с хорошими показателями программы лояльности Southwest", — отметила компания.

Котировки акций Southwest растут на 1,8% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке. С начала текущего года капитализация авиаперевозчика упала на 6,4%, в то время как ETF U.S. Global Jets снизился на 13,2%, индекс S&P 500 потерял 12,4%.