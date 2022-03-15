«Аэрофлот» организует специальные рейсы из Дубая (ОАЭ), Бангкока (Таиланд) и Виктории (Сейшелы) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полётным сегментом из РФ», — говорится в сообщении.

17 марта авиакомпания планирует выполнить рейс FZ8705 (технический номер SU2995) Дубай — Москва, вылет в 10:50 по местному времени. 18 марта запланированы спецрейсы F79556 (SU2997) Бангкок — Москва (вылет в 13:35) и F79688 (SU2995) Виктория — Москва (вылет в 22:20).

«Обращаем внимание, что после получения оповещения о специальном рейсе пассажиру необходимо обязательно подтвердить своё намерение воспользоваться перевозкой, позвонив в контакт-центр «Аэрофлота» по круглосуточным телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру», — отмечают в авиакомпании.

В компании напомнили, что воспользоваться бронированием на спецрейсы возможно только один раз. Пассажиры, отказавшиеся по тем или иным причинам от предложенного варианта перелёта, будут исключаться из списка для бронирования на специальные рейсы.