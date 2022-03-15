"С 18 марта снимается запрет на работу предприятий общественного питания, на допуск посетителей в цирки, концертные залы, кинотеатры, иные организации исполнительских искусств, объекты для развлечений и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, на ледовые катки и аттракционы с 02.00 до 06.00. Также снимается запрет на проведение с 02.00 до 06.00 физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий", — говорится в сообщении.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В пресс-службе отметили, что решение принято в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу.

Сейчас рестораны, бары, клубы, кинотеатры и другие заведения досуга в Петербурге могут работать до двух часов ночи.