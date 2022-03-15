«Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталию из московского аэропорта «Домодедово». Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в сообщении.

Как отмечают в авиакомпании, билеты в продаже на сайте flyredwings.com и у агентов. Пока продажи открыты до начала лета – до 29 мая включительно.

«Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов», — добавили в пресс-службе.