"В 2020-м году был большой всплеск обращений, связанных с оказанием транспортных и туристских услуг. В 2021 году наблюдалось большое снижение по количеству консультаций в этих сферах — на 57%" , — сказала она на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник.

По данным Короленко, также сократилось число обращений по финансовым (на 28%) и медицинским (на 10%) услугам, продажам мобильных телефонов, лекарственных препаратов и продовольственных товаров.

Вместе с тем увеличилось число обращений граждан по вопросам, связанным с продажей парфюмерно-косметических товаров (+97%), изделий из драгоценных металлов и камней (+27%), игрушек (+26%), а также юридических услуг (+31%).