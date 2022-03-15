«Правительство Вьетнама издало постановление об освобождении от виз граждан 13 стран, среди них – Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, Белоруссия и другие. Для граждан этих стран действует безвизовый въезд на срок пребывания до 15 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта, цели въезда», — говорится в сообщении.

Как отметили в VNAT, постановление о безвизовом въезде во Вьетнам рассчитано на три года – с 15 марта 2022 года до конца 14 марта 2025 года. Также власти готовы рассматривать вопрос о продлении срока действия правила.

Вьетнам принял решение вновь открыть границы страны для международных поездок 15 марта 2022 года.

«Страна будет доступна для всех международных авиалиний без ограничений по частоте полетов и для всех туристических рынков», — сообщает портал Vietnam net.

Иностранным туристам нужно предъявить сертификат о полной вакцинации («Спутник V») или справку о выздоровлении от Covid-19, а также отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген, сделанные за 72 и за 24 часа до прибытия соответственно.

Также им потребуется медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса, на сумму не менее $10 тыс. При заселении в отель туристы должны пройти тестирование на ковид и пройти однодневную самоизоляцию в номере. Если результат отрицательный, то они могут свободно перемещаться по Вьетнаму.

По данным главного статистического управления страны, за первые два месяца 2022 года Вьетнам посетили 49,2 тыс. иностранных гостей, это на 71,7% больше, чем за тот же период 2021 года.

Прямые рейсы из Москвы в Ханой выполняет авиакомпания Vietnam Airlines, правда цены на перевозку в настоящее время довольно высокие, а найти билет на ближайшую дату практически невозможно.