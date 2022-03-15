Подписи под документом поставили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

«Это крайне важное соглашение. Татарстан сейчас достаточно развитое туристическое направление. Но мы понимаем огромный потенциал этой республики. И мы благодарны Рустаму Нургалиевичу, который уделяет большое внимание развитию отрасли. Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 млн человек. Планируется, что он будет удвоен в результате создания инфраструктуры», — сказал Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба Минниханова.

По данным пресс-службы главы Татарстана, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Татарстан совместно с Туризм.РФ планируют развивать пять туристических кластеров: «Волжская Булгария», «Соколка», «Свияга», «Камское Устье» и «Лаишево». Планируется построить средства размещения категории 3-4 звезды, при этом может быть создано до 5 тыс. номеров в гостиницах и мест размещения в глэмпингах и кэмпингах.

Как отметил Чернышенко , в текущих условиях правительство не останавливает финансирование сферы туризма, а наоборот, создает все условия для активной работы отрасли.

«Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки отрасли. Это, например, нулевая ставка НДС для вновь создаваемых объектов и для тех, что сейчас уже эксплуатируются. Все это в сочетании с уже имеющимися мерами создает для инвесторов возможность снизить срок окупаемости проектов, сделать их более привлекательными. А для наших граждан — создать как можно быстрее комфортные гостиницы, где они смогут остановиться, используя дополнительные меры поддержки спроса. Например, туристический кешбэк», — рассказал вице-премьер.