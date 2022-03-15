Отмечается, что ранее авиакомпания в Казахстан не летала.

Рейсы в Нур-Султан начнут выполняться с 18 марта по понедельникам и пятницам, в Алма-Ату — с 19 марта по вторникам, четвергам и субботам.

На данный момент продажи открыты до конца осенне-зимнего периода — до 26 марта включительно.

Как сообщалось, Red Wings с 15 марта открывает рейсы из Москвы в Ташкент и Стамбул, с 18 марта — из Екатеринбурга в Стамбул. Эти направления также новые для авиакомпании. Полеты будут выполняться на Superjet 100.

Самолеты Superjet 100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания авиатехники. Аресты воздушных судов начались после введения санкций Евросоюза: они запретили поставлять в РФ гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями.

Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за границей — в основном на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.