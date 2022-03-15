«За рубежом сейчас находится до 25 тыс. туристов из России, которые имеют право воспользоваться вывозными рейсами. При стабильном графике выполнения вывозных рейсов туристические и авиационные власти рассчитывают вывезти туристов в течение ближайших двух недель, это до 3 тысяч туристов ежедневно», — рассказали в ассоциации.

Там отметили, что наиболее остро стоит вопрос возвращения в Россию туристов, которые застряли в Таиланде, улетев туда рейсами «Уральских авиалиний». Кроме того, большое число россиян дожидается вылета из Египта. По данным АТОР, там находится до 13 тыс. туристов. Есть россияне, застрявшие в ОАЭ, на Мальдивах, в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона, но там значительно меньше.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.