"Сейчас инвестор совместно с проектной организацией ищет возможность замены оборудования. Прорабатываем варианты замены части оборудования на азиатские аналоги, в том числе китайские", — сказал он.

Министр также отметил, что сроки строительства терминала остаются прежними, "никто их не продлевает". "Мы не планируем, что терминал (его строительство и оснащение — ИФ) будет дорожать", — добавил он.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может обслуживать более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Оператором аэропорта является принадлежащее областному правительству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск".

Сейчас в черте аэропорта один действующий пассажирский терминал и один недостроенный. В марте 2021 года в ходе конкурса был найден инвестор, который достроит второй терминал, — им стало ООО "Красинвест" с предложением вложить 12,5 млрд рублей. ООО "Красинвест" ранее принадлежал московскому АО "Базовый аэропортовый оператор" (ныне контролируется АО "Краско", учредители которого неизвестны).

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне прошлого года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом в размере 13 млрд 171 млн 720 тыс. рублей, в котором 51% — доля "Красинвеста", 49% — Минимущества Сахалинской области.

Срок сдачи терминала — декабрь 2022 года. Строящийся пассажирский терминал площадью почти 40 тыс. кв. м позволит обслуживать до 5 млн пассажиров в год.