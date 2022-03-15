По его словам, наличие QR-кода будет также необязательно при посещении официальных торжественных мероприятий, проводимых по решению муниципальных и региональных властей; мероприятий в выставочных залах; аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат; баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц.
"А с 1 апреля не требуется предъявление QR-кода при посещении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий", — добавил Гончаров.
При этом участники спортивных соревнований из других регионов страны должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов до прибытия в Новосибирскую область.
Вместе с тем сохраняются ранее установленные условия работы этих организаций по заполняемости объектов, соблюдению социальной дистанции, санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима.