"Масочный режим на этой неделе в Крыму будет снят окончательно. Ситуация вошла уже в стабильное русло, уменьшается количество заболевших, более легкая переносимость штамма "омикрон", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

Как сообщалось, с 7 марта в Крыму отменили QR-коды для посещения общественных мест. В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Крыму в конце февраля: этот показатель опустился с максимальных 1300 до 400. Всего диагноз "COVID-19" был подтвержден в регионе у 172 тыс. человек, более 4,9 тыс. пациентов умерли.