Сообщения об инциденте начали публиковать во вторник пассажиры этого рейса в соцсетях. В пресс-службе AZUR air эту информацию подтвердили.

"При рулении рейса ZF778 Пунта-Кана — Москва по перрону в аэропорту Пунта-Каны произошло задымление в салоне. Экипаж принял решение вернуться на место стоянки и высадить пассажиров, все они благополучно сошли с самолета в штатном режиме", — сообщил представитель компании "Интерфаксу".

По его словам, сейчас инженеры авиакомпании выполняют технический осмотр воздушного судна.

"На время ожидания пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", — отметил он.

AZUR air выполняет чартерные рейсы по заказу туроператора Anex Tour.