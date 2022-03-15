"На электронную почту (разных организаций) поступило сообщение о возможном заложенном взрывном устройстве в здании хабаровского аэропорта", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, утром во вторник сообщения с угрозами минирования получили несколько медицинских учреждений Хабаровска. Звонки поступили на городские телефоны поликлиник и больниц, в том числе детской краевой. Сообщение было озвучено искаженным голосом, как сообщала мэрия.

С начала года письма с угрозами с регулярностью раз в неделю получали школы Хабаровска. Каждый раз учебный процесс прерывался, все здания проверяли спецслужбы и кинологи. Также сообщение о минировании получала администрация города. Все сообщения оказались ложными.