Так, авиарейс Екатеринбург-Худжанд задержан на 14 часов. В сообщении транспортной прокуратуры отмечается, что причина задержки — перевод воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ. В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время идет процесс согласования разрешений на полеты с российскими авиационными властями. "Время вылета рейса в Таджикистан перенесено по этой причине", — отметил представитель "Уральских авиалиний".

Кроме того, согласно онлайн табло, в понедельник авиакомпания отменила рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в разные города Таджикистана. Во вторник вылет из российских городов в Таджикистан и Узбекистан на данный момент либо отменен, либо перенесен.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

В конце прошлой недели управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Санкции в отношении РФ ограничили способность BCAA осуществлять надзор за безопасностью полетов российских судов, говорилось в сообщении. В связи с этим регулятор "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов".

Всего в России сейчас эксплуатируются 1,367 тыс. воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщала ранее глава департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

В настоящее время флот "Уральских авиалиний" составляют 53 Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo, 7 А321neo). Все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.