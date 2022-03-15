"Площадь одного из комплексов — отеля велнес-формата — по проекту составляет 37,6 тыс. кв. м. Одномоментно здесь смогут разместиться до 1,9 тыс. туристов, в год — до 14 тыс. Здравница будет включать, в том числе фитнес-зоны, бассейн", — говорится в сообщении.

Второй проект предполагает строительство медицинского центра с отелем, где будут использоваться бальнеоресурсы ставропольских курортов. Площадь комплекса — свыше 46,8 тыс. кв. м, он рассчитан на одномоментное пребывание более 2,1 тыс. отдыхающих и до 16,5 тыс. — в год.

Благодаря проектам в регионе будет создано около 1,7 тыс. рабочих мест. Планируется применить новую меру поддержки — нулевую ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание туробъектов. "Мы приветствуем бизнес и в это непростое время будем использовать все механизмы, чтобы содействовать привлечению инвестиций", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Владимира Владимирова.

Гендиректор группы компаний "Донской причал" Саркис Гогорян отметил, что у холдинга есть ряд успешных проектов в курортной сфере в Южном федеральном округе. Оздоровительные комплексы на Ставрополье должны стать первыми на Северном Кавказе. По его словам, их реализация будет идти, в том числе, в партнерстве с иностранными компаниями, которые несмотря на ситуацию в мире остаются на российском рынке.

"Ессентуки и Железноводск, на наш взгляд, сегодня самые перспективные города Кавказских Минеральных Вод в плане вложения инвестиций. Мы готовы развивать их большой потенциал, заинтересованы в использовании широких возможностей для лечения, которыми они обладают. Санкции в отношении России этому не помеха", — цитируются в пресс-релизе слова Гогорян.

Группа компаний "Донской причал" была основана в 1990 года в Ростове-на-Дону. Основными видами деятельности являются общественное питание, кейтеринг и туризм, гостиничный бизнес, перевозка пассажиров водным транспортом, строительство.