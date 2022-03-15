"Представители из регионов Северного Кавказа очень активно принимают участие в этом конкурсе, есть среди них и финалисты, и победители. Один из успешных кейсов: организаторы авторских туров, работавшие как самозанятые, после участия в конкурсе выросли до туроператора. Это очень хороший старт в профессии и бизнесе", — отметила Наумова.

По ее словам, на площадке конкурса встречаются представители из разных сфер туриндустрии, культуры, все кто работает с туристами, в том числе сотрудники музеев, ресторанов, отелей, перевозчиков.

"Участником может стать любой представитель туристического сообщества от 18 лет и старше. Помимо финансовой поддержки можно прокачать свои навыки, получить новые знания от лидеров туриндустрии, наладить связи с коллегами по всей стране. Таким образом, появляются новые турпродукты и проекты", — подчеркнула собеседница агентства.</p>

Среди проектов Северного Кавказа, которые уже получили поддержку, в том числе восстановление домов в старинном селе Кубачи в Дагестане, известном как ремесленный центр еще со средних веков, а также производство кавказской гармони в Северной Осетии. "Ряд идей перерастали в проекты прямо на площадке конкурса, как например этно-марафон на курорте Архыз", — добавила она.</p>

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель направления Департамента проектного управления АНО "Россия — страна возможностей" Яна Кучегура, в этом году конкурсантов ждет четыре новых специальных направления, гранты на образование или поддержку проектов, а также возможность стать частью кадрового туристического потенциала страны. Подать заявку можно до 5 апреля на официальном сайте конкурса. </p>

Конкурс пройдет в несколько этапов: регистрация 12 марта — 5 апреля, онлайн-испытания 14 апреля — 16 мая, окружные форумы 27 мая — 4 июля, финалы — май — июль.