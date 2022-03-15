"Итак, со вторника: мы отказываемся от требования наличия сертификата COVID в Эстонии — все люди смогут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и другие места без прививки и медицинской справки; мы отменяем ограничение времени закрытия в 23:00 в развлекательных заведениях и других местах", — сказала премьер-министр страны Кая Каллас (Kaja Kallas) накануне.

По ее словам, утренние данные показывают, что среднее количество госпитализаций пациентов с симптоматической формой COVID-19 за последние десять дней составляет 24,9 случаев. Заболевших еще много, но все же достаточно, чтобы наши больницы могли продолжать работать, добавила она.

Каллас между тем подчеркнула, что остается в силе обязательство носить маску в общественных местах.

Всего с начала пандемии в Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек выявлены 532 тыс. 089 случаев заражения COVID-19. Общее число скончавшихся от заражения в стране достигло 2 359 человек. Выздоровели 432 тыс. 394 пациентов.

Охват вакцинацией двумя дозами составляет 63,3%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 2 834 случаев на 100 тыс. человек.