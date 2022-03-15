"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции", — сказано в сообщении.

В списке организаций с приостановленными сертификатами перечислены крупнейшие российские авиакомпании ("Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие), предприятия сферы техобслуживания авиатехники ("А-Техникс", "S7 Инжениринг", "Волга-Днепр техникс" и другие).

Кроме того, в списке представлены типы воздушных судов, сертификаты которых приостановлены: в их числе произведенные в РФ Superjet 100 и Ту-204.

EASA также решила приостановить прием и рассмотрение уже поступивших от российских организаций заявок на сертификацию, сказано на сайте регулятора.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.