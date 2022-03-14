В частности, теперь организации общественного питания снова могут работать без ограничения по времени. Ранее им разрешено было работать 6:00 до 23:00.

Фуд-кортам вновь разрешили работать на территории торговых центров.

Кроме того, возобновлена деятельность детских аттракционов, парков развлечений в закрытых помещениях.

Отмечается, что решение о смягчении ограничений принято на основании анализа эпидемиологической обстановки на территории региона и рекомендаций управления Роспотребнадзора по Смоленской области.

По состоянию на 14 марта, на территории Смоленской области зарегистрировано 124 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 268 — за прошедшие сутки. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 9 019 человек, из них 8 318 — на амбулаторном лечении, 701 — в стационаре.

Всего в регионе зафиксировано 2 855 случаев COVID-19 с летальным исходом.