Его предшественник — Сергей Савостин, один из акционеров Smartavia, возглавит совет директоров компании "на время кризисной ситуации", сказано в сообщении перевозчика.

"Текущая кризисная ситуация требует усиления компании менеджером с большим профильным опытом по производству, хорошо знакомым с вопросами поддержания летной годности воздушных судов и безопасности полетов. В то же время, совет директоров будет усилен управленцами, имеющими опыт работы в кризисных ситуациях", — прокомментировал Савостин, которого цитирует пресс-служба.

Семенюк занимал пост гендиректора авиакомпании "Нордавиа" (старый бренд Smartavia) с августа 2016 по ноябрь 2018 гг. До этого был заместителем технического директора в Red Wings, около 10 лет работал на руководящих должностях в группе "ЮТэйр", отметили в пресс-службе.

Smartavia — частная российская авиакомпания, контролируется холдингом Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова. Парк перевозчика состоит из 12 Boeing 737 и трех Airbus A320.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.