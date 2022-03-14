«На табло крупнейших российских аэропортов осталось меньше десятка международных рейсов в день, которые выполняются нашими перевозчиками. После отзыва сертификатов летной годности авиационными властями Бермудских островов большая часть флота отечественных авиакомпаний утратила юридическую возможность совершать перелеты, особенно международные. Сейчас сохранились только отдельные рейсы, выполняемые на самолетах, наименее затронутых санкциями зарубежных государств. Преимущественно это SSJ-100, которые на международных линиях эксплуатируют три перевозчика: авиакомпании «Азимут», Red Wings и «ИрАэро», — отмечают в ассоциации.

По ее данным, при стабилизации ситуации на текущем уровне перевозчики смогут обслуживать на международных линиях не более 210-240 тыс. пассажиров в месяц.

«В марте 2021 года услугами российских авиакомпаний воспользовались 919 тыс. пассажиров. В докризисном 2019 году – 3,6 млн пассажиров. В пиковые летние периоды отечественные авиаперевозчиков на международных линиях обслуживали порядка 6,3 млн пассажиров в месяц», — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания «Азимут» объявила, что в марте будет выполнять рейсы из Кавминвод в Тель-Авив и Дубай, а из московского аэропорта «Внуково» — в Бишкек, Ош, Ереван, Самарканд, Карши и Термез. AZUR air с 13 марта выполняет полеты в Стамбул.

Авиакомпания «ИрАэро» продолжает летать в узбекскую Фергану из Москвы, Иркутска, Красноярска и Санкт-Петербурга. UTair выполняет рейсы из Внуково в Нахичевань, Баку, Ереван и Душанбе.

Red Wings также c 15 марта планирует рейсы из Москвы в Стамбул на SSJ-100 и, кроме того, летает в Армению, Узбекистан и Казахстан. Nordwind продолжает полеты в Стамбул и Ереван. «Уральские авиалинии» летают в Киргизию и Таджикистан.

«Важно помнить, что на данный момент ситуация нестабильная и меняется каждый день. Даже заявленные на табло рейсы могут быть отменены. Поэтому туристам следует максимально внимательно относиться к планированию путешествий. На данный момент самыми надежными вариантами являются рейсы компаний-эксплуатантов SSJ-100 и, похоже, рейсы через Киргизию. Кроме того, россиянам доступны прямые рейсы зарубежных авиакомпаний, которые продолжают выполнять полеты в Россию», — подчеркивают в ассоциации.