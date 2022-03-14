После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Ряд из них, в том числе "Аэрофлот", приостановили все свои зарубежные рейсы. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации как минимум до 20 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

На международные направления "Аэрофлота" в январе 2022 года пришлось 38% от общего пассажирооборота, закрытые для полетов российские города лишают группу не менее 20% ее внутреннего трафика, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Елены Сахновой и Ивана Постевого.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Чтобы сохранить самолетный парк российских перевозчиков (который состоит преимущественно из арендованных у иностранных лизингодателей Boeing и Airbus) правительство подготовило ряд нормативно-правовых актов. В частности, предложено не возвращать иностранные самолеты без решения правительственной комиссии по импортозамещению, упростить и ускорить регистрацию судов в российском реестре, сертифицировать российские лаборатории, ответственные за продление летной годности.

"Мы полагаем, что "Аэрофлот" воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы вернуть до трети своего парка обратно арендаторам", — резюмируют аналитики.

По данным на конец января, парк группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу") включал 356 самолетов. У "Аэрофлота" было 186 машин (почти все Boeing и Airbus), у "России" — 126 (из них 67 Superjet 100, остальные — Boeing и Airbus), у "Победы" — 44 Boeing 737.