«Основной туристический кешбэк стартует 15 марта – это уже завтра. Покупать поездки можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. То есть период поездок составит более 3 месяцев, включая июнь», — сообщила в понедельник журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она перечислила направления, привлекательные для путешествий весной и в начале лета. «До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, на сибирском Шерегеше. Выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, поехать на Алтай или отдохнуть в термах Тюмени. Отправиться в культурно-познавательные поездки по историческим городам Золотого Кольца, съездить в столицу Поволжья Нижний Новгород, побывать в Казани или Санкт-Петербурге. Интересные направления для активного отдыха на природе – регионы Русского Севера, Карелия, Мурманская область, Урал, Башкирия, Сибирь и Дальний Восток», — сказала Догузова.

Основные условия программы остаются прежними. В акции участвуют все регионы страны, кешбэк составит 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Посмотреть предложения туроператоров и отельеров можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.

Следующая распродажа туров с кешбэком должна была пройти осенью, но на прошлой неделе Ростуризм объявил о возобновлении программы 15 марта с целью поддержать туротрасль в условиях экономического кризиса. Нынешний этап программы станет шестым.

Как сообщалось, всего на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на год, продажи по программе завершаются.