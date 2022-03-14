«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты Аэрофлота «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ. 15 марта будут выполнены рейсы F7 7776 из Антальи, F7 1706 из Стамбула, F7 9664 — с Пхукета. Прилет всех рейсов – в московский аэропорт «Внуково», — говорится в сообщении.

Как уточняется, оператором рейсов выступит авиакомпания «iFly».

«После получения оповещения о выполняемом рейсе пассажиру необходимо обязательно подтвердить своё намерение воспользоваться перевозкой, позвонив в контакт-центр Аэрофлота. Воспользоваться бронированием на специальные рейсы возможно только один раз. Заявленное, но неиспользованное бронирование перевозки будет аннулировано, и возврат по нему будет недоступен», — подчеркивают в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания также сообщает, что работа по организации вывозных рейсов, в том числе из Бангкока, продолжается.