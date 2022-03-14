Согласно указу, с 15 марта в Москве отменяются ограничения, связанные с ношением средств индивидуальной защиты — масок и респираторов — в случае посещения зданий, строений, сооружений, в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Отменяются также антикоронавирусные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и тому подобное.

Кроме того, отменяется обязательное соблюдение социальной дистанции.

Согласно указу, снимаются ограничения на курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Как отметил мэр Москвы в своем блоге, "в нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление".

Решение принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Масочный режим в Москве был введен весной 2020 года для снижения распространения коронавируса.