Отменяются также антикоронавирусные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и тому подобное.
Кроме того, отменяется обязательное соблюдение социальной дистанции.
Согласно указу, снимаются ограничения на курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
Как отметил мэр Москвы в своем блоге, "в нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление".
Решение принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.
Масочный режим в Москве был введен весной 2020 года для снижения распространения коронавируса.