"Во время полета самолета рейса Мурманск-Шереметьево FV 6480 в 13.53 мск поступила информация из анонимного источника об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна. Профильными службами было принято решение продолжить полет в пункт назначения ввиду того, что появление подобных сообщений стало частым", — сказали в пресс-службе.

При этом в авиакомпании не подтвердили информацию, что самолет подал сигнал тревоги. После приземления в Шереметьево пройдет дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади. Согласно онлайн-табло аэропорта "Мурманск", самолет, выполняющий рейс FV 6480, вылетел в 13.14 мск.