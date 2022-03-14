«Программа полетов стартовала 13 марта и запланирована до конца зимнего расписания. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность выполнения этих рейсов и в летнем сезоне», — говорится в сообщении.

Как отметили в AZUR air, рейсы выполняются на самолетах Boeing 767-300, которые зарегистрированы в России. «Это позволит выполнить программу полетов в запланированном объеме. Кроме того, эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом», — пояснили в авиакомпании.

Приобрести билеты до Стамбула можно на официальном сайте перевозчика, у партнеров авиакомпании на туристическом рынке и в онлайн-тревел агентствах. Билет в одну сторону на ближайшую дату обойдется в 43,2 тыс. рублей на человека с багажом. Обратный биллет на сайте перевозчика забронировать невозможно.