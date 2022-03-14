«В 2022 году продление программы кешбэка за путевки в детские лагеря очень востребованное нашими гражданами. Программа пользовалась большой популярностью в прошлом году и, как вы уже отметили, 420 тыс. детей отдохнули в более чем 2367 лагерях. Граждане тогда купили путевки на общую сумму около 10 млрд, а сумма возврата составила почти 5 млрд рублей. Мы проработали вопрос с НСПК (Национальная система платежных карт), продажи путевок начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая», — сказал он во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как отметил Чернышенко, подготовка к запуску второго этапа уже началась: Ростуризм направит в детские лагеря и туроператорам приглашения к участию и инструкции по подключению к программе. «В этом году механизм такой же, как и в прошлом, когда родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир» и в течение пяти рабочих дней получал возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тыс. рублей», — пояснил зампред правительства.

Он также добавил, что ребенок может в рамках акции отправиться на любое количество смен, тогда с каждой транзакции по банковской карточке будет начислен кешбэк. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки.

Ранее глава Ростуризма сообщала, что для продления программы детского кешбэка в 2022 году потребуется не менее 5 млрд рублей.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлилась до 31 августа 2021 года. В ее рамках родители могли купить своим детям путевку в детский лагерь и получить кешбэк в размере 50%, но не более 20 тыс. рублей.