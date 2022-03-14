Причины такого решения в авиакомпании оперативно не прокомментировали.

Ранее перевозчик приостановил полетную программу в Казахстан с 11 по 31 марта включительно.

Как сообщалось, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания авиатехники, отмечало ведомство.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

В настоящее время флот "Уральских авиалиний" составляют 53 лайнера Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo, 7 А321neo). Все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.