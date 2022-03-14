По данным краснодарского аэропорта, пассажиропоток краснодарской воздушной гавани в январе-феврале 2021 года превысил 673,6 тыс. человек, что на 37% к аналогичному периоду прошлого года.
"Начало наступившего года отметилось открытием сразу нескольких интересных и востребованных направлений, которые в значительной степени тоже повлияли на впечатляющие показатели пассажиропотока. Среди них — рейс в Салехард авиакомпании "Ямал", Элисту — авиакомпании "Ютэйр" и Абу-Даби — низкобюджетного авиаперевозчика из ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi", — поясняет пресс-служба аэропорта.
Наиболее популярными внутренними направлениями в 2022 году стали: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ереван, Новосибирск, Сочи, международными — Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Хургада, Анталья.
Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в январе-феврале 2022 года составил 1,227 млн человек, следует из данных Минтранса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 4%. Аэропорт Анапы обслужил 116,4 тыс. человек (+ 16%), аэропорт Геленджика — 31,7 тыс. человек (+30%).
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). По итогам 2021 года они вместе обслужили 19 млн пассажиров.
Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ, Таймуразу Боллоеву (основателю пивоваренной компании "Балтика") и банку "Россия". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта достиг рекордного показателя в 1,04 млн человек.