Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, всего за первые два месяца года через аэропорты края было отправлено 1,03 млн пассажиров, количество прибывших составило 1,02 млн человек.

По данным краснодарского аэропорта, пассажиропоток краснодарской воздушной гавани в январе-феврале 2021 года превысил 673,6 тыс. человек, что на 37% к аналогичному периоду прошлого года.

"Начало наступившего года отметилось открытием сразу нескольких интересных и востребованных направлений, которые в значительной степени тоже повлияли на впечатляющие показатели пассажиропотока. Среди них — рейс в Салехард авиакомпании "Ямал", Элисту — авиакомпании "Ютэйр" и Абу-Даби — низкобюджетного авиаперевозчика из ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi", — поясняет пресс-служба аэропорта.

Наиболее популярными внутренними направлениями в 2022 году стали: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ереван, Новосибирск, Сочи, международными — Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Хургада, Анталья.

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в январе-феврале 2022 года составил 1,227 млн человек, следует из данных Минтранса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 4%. Аэропорт Анапы обслужил 116,4 тыс. человек (+ 16%), аэропорт Геленджика — 31,7 тыс. человек (+30%).

Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). По итогам 2021 года они вместе обслужили 19 млн пассажиров.

Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ, Таймуразу Боллоеву (основателю пивоваренной компании "Балтика") и банку "Россия". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта достиг рекордного показателя в 1,04 млн человек.