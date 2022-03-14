«Мы всегда поддерживаем акции Ростуризма, у нас действует специально созданный сайт — mir.rosakhutor.com. Гости курорта активно пользуются кешбэком — около 30% бронирований осуществляются по акции во время ее действия. Мы получаем позитивные отзывы, деньги возвращаются точно в срок, в течение 5 дней», — цитирует пресс-служба директора по маркетингу и электронным продажам курорта Дмитрия Барашкова.

Курорт завершает зимний сезон в этом году 22 апреля. «Поэтому еще есть возможность протестировать наши горнолыжные трассы, воспользовавшись кешбэком. Или заранее спланировать отдых на летний сезон, который обычно начинается уже 1 мая», — добавил он.

Согласно условиям программы кешбэка, 20% средств, но не более 20 тыс. рублей можно вернуть за путешествие по России, если оплатить поездку онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Количество операций по одной карте может быть любым, что позволяет получить кешбэк несколько раз. Продолжительность путешествия должна быть не менее двух ночей, количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено. Отправиться в поездку можно прямо с момента старта продаж и до 1 июля.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году в целях поддержки туристической отрасли в период пандемии коронавируса. Пятый этап программы стартовал 18 января и должен был завершиться 12 апреля, однако закончился досрочно 1 марта, так как выделенные на него правительством средства были выбраны. Следующая распродажа туров с кешбэком должна была пройти осенью, но на прошлой неделе Ростуризм объявил о возобновлении программы 15 марта с целью поддержать турпотрасль в условиях экономического кризиса.